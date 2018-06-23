أنعش المنتخب الألماني آماله بالتأهل لثمن النهائي بعد فوز قاتل 2-1 على نظيره السويدي السبت على ملعب "فيشت الأولمبي" بمدينة سوتشي الروسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.

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وبتلك النتيجة تحصد ألمانيا أول ثلاث نقاط لها في البطولة مبقية على آمالها في التأهل إلى الدور الثاني.

ومنح طوني كروس المنتخب الألماني النقاط الثلاث التي كان أبطال العالم بحاجة ماسة إليها، بتسجيله هدف الفوز في مرمى السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع من مباراتهما.



وفي مباراة مثيرة بينهما في سوتشي، تقدم المنتخب السويدي عبر أولا تويفونن في الدقيقة 32، قبل ان يعادل الألمان عبر ماركو رويس (48) وينتزعوا النقاط الثلاث عبر كروس (90+5)، ليعوضوا خسارتهم المفاجئة في الجولة الأولى أمام المكسيك (صفر-1)، ويبقوا على آمال بلوغ الدور ثمن النهائي، علما أنهم أنهوا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعهم جيروم بواتنغ (82).

وأنعش المنتخب الألماني آماله في بلوغ ثمن النهائي فهو يحتاج إلى انتصار على كوريا الجنوبية للعبور فيما ستكون مواجهة السويد مع المكسيك بمثابة مباراة حياة أو موت بالنسبة لأصدقاء تويفونين.