تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف أول كما هو متوقع الى المباراة النهائية لدورة هاله الالمانية الدولية في كرة المضرب على الملاعب العشبية، بفوزه السبت في نضف النهائي على الاميركي دينيس كودلا 7-6 (7-1) و7-5.

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وشارف فيدرر الساعي الى لقب عاشر في الدورة، على الاحتفاظ بصدارة ترتيب اللاعبين المحترفين بعد ان تجنب الوقوع في المحظور اكثر من مرة لا سيما في ربع النهائي عندما انقذ كرتين كانت كل منهما كفيلة بخسارته وخروج امام الفرنسي بونوا بير.



ولكي يبقى متمسكا بالصدارة التي انتزعها الاسبوع الماضي من غريمه الاسباني رافايل نادال بعد تتويجه في دورة شتوتغارت الالمانية على الملاعب العشبية، بات على "الاستاذ" السويسري تحقيق الفوز في المباراة النهائية الاحد على الكرواتي بورنا كوريتش او الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف رابعا.



ويستعد السويسري للدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى، المقررة من 2 الى 15 تموز. وهو سيدخل القرعة الخاصة بالبطولة في المركز الاول في حال احتفاظه بالصدارة.



وكان فيدرر احرز اللقب العام الماضي على حساب الالماني الكسندر زفيريف الذي صنف ثانيا وخرج من الدور الاول على يد الكرواتي كوريتش.



ولم تحمل المباراة مع كودلا المصنف 109 عالمياً مفاجآت، عدا تمكن الاميركي من جرّ السويسري الى شوط فاصل كاسر للتعادل "تاي بريك" في المجموعة الاولى حسمه فيدرر في مصلحته.



وفي المجموعة الثانية، كسر فيدرر ارسال منافسه في الشوط الحادي عشر، وتقدم 6-5، ثم أنهى المباراة على ارساله.