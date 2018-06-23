قطعت المكسيك أكثر من نصف الطريق للتأهل الى الدور ثمن النهائي للمرة السابعة تواليا، بتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة السادسة من مونديال روسيا، وجاء على حساب كوريا الجنوبية 2-1 السبت في روستوف ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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وأكد الممنتخب المكسيكي المستوى الذي قدمه في مباراته الأولى أمام المانيا حاملة اللقب حين فاز عليها 1-صفر، ملحقا بنظيره الآسيوي هزيمته الثانية بعد تلك التي تعرض لها أمام السويد (صفر-1).



وتدين المكسيك التي تبقى أفضل نتيجة لها في النهائيات وصولها الى ربع النهائي على أرضها عامي 1970 و1986، بفوزها الى كارلوس فيلا وخافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 66 و66 تواليا، واضعين بلدهما على مشارف ثمن النهائي.



أما هدف كوريا الجنوبية فجاء عبر نجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة.



وستضمن المكسيك بطاقتها في حال خسارة ألمانيا أو تعادلها مع السويد، بينما تعقدت مهمة كوريا الجنوبية الطامحة الى تكرار سيناريو 2002 على ارضها (نصف النهائي) و2010 (ثمن النهائي).



وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الاربعاء حيث تلتقي المكسيك مع السويد، وكوريا الجنوبية مع المانيا.

سيريانيوز



