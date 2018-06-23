حقق المنتخب البلجيكي لكرة القدم خطوة كبيرة على طريق بلوغ الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بفوزه الساحق على تونس السبت 5-2، واضعا المنتخب العربي على مشارف الخروج من الدور الأول، بعد المباراة بينهما السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وعلى ملعب "اوتكريتي" الخاص بنادي سبارتاك موسكو، سجل ادين هازار (6 من ركلة جزاء و51) وروميلو لوكاكو (16 و45+3) وميتشي باتواي (90) اهداف بلجيكا التي حققت فوزها الثاني تواليا، وستحجز بطاقتها رسميا الأحد في حال فوز انكلترا على بنما أو تعادلهما.



في المقابل، سجل ديلان برون (18) وهبي الخزري (90+3) هدفي تونس التي ستخرج رسميا ايضا في حال عدم فوز بنما على انكلترا.



ودفعت تونس ثمن الأخطاء القاتلة لمدافعيها خصوصا صيام بن يوسف الذي تسبب بركلة الجزاء التي احتسبت لهازار وافتتح منها التسجيل، ومدافع الاهلي المصري علي معلول الذي مرر كرتين خاطئتين استغلهما "الشياطين الحمر" على أكمل وجه وسجلوا ثنائية عبر مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي لوكاكو.



وهي الثنائية الثانية للوكاكو في مونديال روسيا بعد أولى في مرمى بنما، فتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين مع 4 أهداف. كما بات المهاجم البالغ 25 عاما، كما بات أول لاعب يسجل ثنائيتين متتاليتين منذ الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي حقق ذلك في مرميي انكلترا وبلجيكا في مونديال 1986.

وباتت بلجيكا أمام فرصة كبيرة لتصبح خامس بلد يبلغ النهايات بعد روسيا المضيفة والاوروغواي (المجموعة الاولى) وفرنسا (الثالثة) وكرواتيا (الرابعة). وينتظر تأهل بلجيكا رسميا، اقامة المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين انكلترا وبنما.