اندلع، يوم السبت، حريق في مستودع للأدوات الصحية في حي العمارة بدمشق، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق ، و أضرار مادية في مكان الحريق.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن الحريق امتد على مساحة 1500 متر مربع وأدى إلى أضرار كاملة وكبيرة بالمستودع إضافة إلى إلحاق أضرار بسيطة بعدد من المنازل المحيطة.

وقال معاون قائد فوج إطفاء دمشق علي حسن أنه "تمت السيطرة على 80 بالمئة من الحريق وتمكنت عناصر الإطفاء من محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة رغم أن الدخان ما زال يتصاعد من المكان".

وأضاف حسن أن "المواد الموجودة داخل المستودع بلاستيكية ما أدى إلى سرعة اشتعال النيران وانتشارها".

وأشار إلى أن "كثافة الدخان أدت إلى عرقلة العمل ما تسبب بـ 3 حالات اختناق من عناصر الإطفاء تم إسعافهم إلى المشفى وحالتهم مستقرة".

وفي السياق، أفادت مصادر متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي أن " سيارات الإسعاف و الإطفاء وصلت إلى مكان اندلاع الحريق كما تم قطع طريق باب السلام بشكل مؤقت لتسهيل حركة عناصر الدفاع المدني".

وتشهد دمشق وريفها حوادث اندلاع حرائق من آونة لأخرى ، لأسباب مختلفة منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.

سيريانيوز