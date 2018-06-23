شن سلاح الجو العراقي، يوم السبت، غارات استهدفت اجتماعاً لقيادات تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) داخل الاراضي السورية، مما أسفر عن مقتل 45 عنصرا من التنظيم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، نشرته وسائل اعلام، ان القصف على منطقة هجين بسوريا اسفر عن "قتل نحو 45 إرهابيا بينهم ما يسمى المشرف على ملف وزير الحرب، ونائب وزير الحرب، وعسكري الجزيرة، وأحد أمراء الإعلام، وناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي، وأحد أعضاء لجنة المفوضة، وقائد شرطة "داعش"، وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة".

واشار البيان الى ان قصف طائرات F16 العراقية جاء "تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت ضربة جوية موفقة".

وشنت المقاتلات العراقية عدداً من الهجمات على مواقع لتنظيم "داعش" في الفترة الاخيرة، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر نيسان الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع التنظيم في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

سيريانيوز