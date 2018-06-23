أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة 24 عنصراً من الجيش النظامي بهجوم صده ضد أكثر من ألف مسلح تابع لجبهة "النصرة" مساء أمس الجمعة في جنوب سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، نشرته وسائل اعلام روسية، ان النظامي شن هجوما ضد أكثر من 1000 مسلح من "النصرة" على موقع الفرقة التاسعة للجيش السوري في محيط قريتي داما ودير داما".

واشار البيان الى ان الهجوم اسفر عن "مقتل 5 جنود من الجيش السوري وإصابة 19 آخرين، فضلا عن تضرر مدنيين جراء القذائف التي أطلقها المسلحون على القرى في ريف السويداء".

ولفت البيان الى ان "قياديين في "الجيش الحر"، كانوا قد أعلنوا انضمامهم للقوات الحكومية أمس الجمعة، لجؤوا إلى مركز المصالحة الروسي طالبين الدعم من قيادة الجيش السوري لصد هجمات مسلحي "النصرة" على مواقعهم في الجنوب السوري".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا اعلن، يوم الجمعة، أن أول مجموعة كبيرة من "الجيش الحر" المعارض في منطقة خفض التصعيد الجنوبية انتقلت إلى طرف الحكومة السورية.

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد، رغم تهديد واشنطن باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" وضغوط دولية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا " غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات محتملة من النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

سيريانيوز