أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن " 11 مقاتلة ومروحية عادوا من الأراضي السورية إلى مراكز المناوبة الدائمة في روسيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية "عادت 11 طائرة إلى مواقع الانتشار الدائم في أراضي الاتحاد الروسي، خلال الأسبوع الماضي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت مقطع فيديو في 13 كانون الأول 2017، يظهر فيه عودة المقاتلات و الطائرات الروسية التي شاركت في الحرب على الإرهاب في سوريا.

ويبين الفيديو وصول كل من المقاتلة ميغ-29 إس.إم.تي" والقاذفة توبوليف —22M3، إلى مطار أستراخان ومطار موزدوك ومطار إيركوتسك ومطار كالوغا وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك بعد إكمال مهام الضربات الجوية ضد أهداف إرهابية في سوريا بنجاح.

و زار الرئيس الروسي القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بسوريا في صباح 11 كانون الأول، حيث أوعز ببدء سحب جزء كبير من القوات الروسية، مؤكدا أن مهمة القوات أنجزت تقريبا.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف كشف ان الاستعدادات جارية لسحب القوات الروسية من سوريا.

كما كان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي قال في تشرين الثاني الماضي إنه من المرجح خفض القوة العسكرية الروسية في سوريا إلى حد كبير وإن انسحابا قد يبدأ قبل نهاية العام.

وخفضت روسيا بالفعل حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي من عام 2017.

وتتخذ القوات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، حيث كانت بدأت نهاية أيلول 2015 عمليات عسكرية في سوريا، دعماً للجيش النظامي ضد مجموعات إرهابية.

سيريانيوز