دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فرنسا ودول التحالف الدولي إلى الاعتراف بحق تركيا في التواجد بسوريا، "لمواجهة التهديدات التي تهدد أمنها".

وقال اردوغان، خلال مقابلة على تلفزيون (تي آر تي) الحكومي، الجمعة، انه " ينبغي على الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة "داعش" أن تقر بأحقية تركيا في تواجدها بسوريا وأن تقبل بذلك".

وشدد اردوغان على ان "تركيا لن تتراجع في هذا الخصوص، لاسيما أن موقفها نابع من حقها المشروع في حماية أمنها، وهي التي تواجه التهديدات".

وترى تركيا ان وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له ، في حين تعارض روسيا والنظام السوري التواجد التركي وتعتبره "غير شرعي" و "احتلال".

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

تلا ذلك التوصل لاتفاق مع واشنطن حول خارطة طريق بخصوص مدينة منبج بريف حلب، الخاضعة لسيطرة الاكراد، حيث يتضمن الاتفاق تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

يشار الى ان تركيا هددت سابقا بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.

سيريانيوز