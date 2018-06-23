لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح يوم السبت جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الكاشف ومحيط البانوراما بمدينة درعا, كما سقطت قذائف على قرية حران بريف السويداء الغربي.

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وقالت وكالة سانا بأن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة أطلقوا بعد ظهر السبت عدة قذائف صاروخية على حي الكاشف ومحيط البانوراما بمدينة درعا ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة", لافتة إلى أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة.

ولقيت طفلة حتفها وأصيب شخص بجروح، الثلاثاء الماضي، نتيجة سقوط قذائف صاروخية على حي المطار في مدينة درعا.

وتتخذ جبهة النصرة من بعض المناطق بمدينة درعا بؤرا لهم ومنطلقا لشن الهجمات الإرهابية على النقاط العسكرية واستهداف الأحياء السكنية في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية والهاونوفي نفس السياق,

وقالت سانا ان التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي استهدفت صباح اليوم بقذائف الهاون قرية حران في ريف السويداء الغربي.

وأشارت إلى أن "3 قذائف هاون عيار 120 مم مصدرها الإرهابيون في بصر الحرير ومحيطها بريف درعا الشرقي سقطت في قرية حران بالريف الغربي ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بمنزلين دون وقوع إصابات بين المدنيين".

واعتدت التنظيمات المنتشرة في قرى اللجاة بريف درعا الشرقي الجمعة على أهالي قرية داما بأقصى ريف السويداء الشمالي الغربي بـ 5 قذائف هاون ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل دون وقوع إصابات.وسقط ضحايا، يوم الخميس، الماضي جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء في مدينة السويداء.