تتواصل العمليات العسكرية في منطقة اللجاة على الحدود الادارية بين محافظتي درعا والسويداء, كما استهدف الطيران الحربي للجيش النظامي قرية جدل بمنطقة اللجاة بريف درعا بعدة ضربات جوية

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وقالت وكالة سانا أن "وحدات من الجيش النظامي خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع الارهابيين على محور قرى الشومرة والمدورة والعلالي في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي".

وبينت الوكالة ان "وحدات الجيش حققت تقدما على هذا المحور بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم وسط حالة من الانهيار في صفوفهم تحت الضربات المركزة على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم".

بدورها, قالت مصادر مؤيدة ان الطيران الحربي استهدف مواقع للمجموعات المسلحة بقرية جدل بمنطقة اللجاة بريف درعا بعدة ضربات جوية".

بالمقابل, قالت مصادر معارضة ان "معارك عنيفة متواصلة لصد محاولات الجيش النظامي التقدم باتجاه عدد من المحاور في اللجاة، حيث تمكنت وحداتنا من التصدي لأكثر من 5 محاولات اقتحام باتجاه محور الشياح و الداما ، في ظل قصف مدفعي و صاروخي عنيف تشهده المنطقة.

وسيطرت وحدات من الجيش امس على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء المتاخم لريف درعا الشرقي بعد تدمير اخر تجمعات الإرهابيين فيها.