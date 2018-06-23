أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن النظام السوري لن يرضخ للتهديدات الأمريكية المتعلقة بالوضع في جنوب سوريا.

واشارت القاعدة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، الى ان "القوات الحكومية السورية ستنجز مهامها في جنوب وجنوب غرب سوريا دون الإذعان للتهديدات الأمريكية التي لن تختلف عن سابقاتها من التصريحات التي تصدر في غمار كل مهمة تفتتحها القوات الحكومية السورية في البلاد".

وكان ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف اعلن في وقت سابق ان قوات النخبة السورية المتمثلة بالقوة الاقتحامية الضاربة في قوات الضابط العميد سهيل الحسن ستحظى بفرصة جديدة لاثبات قدراتها القتالية في المعركة القادمة جنوبي البلاد.

وكانت حميميم اعلنت منذ ايام أنها لا تستبعد دخول شرطة عسكرية روسية إلى منطقة جنوب سوريا عند الحاجة، وذلك بعدما اشارت الى ان معركة الجنوب السوري لن تحظى بدعم موسكو في حال وجود قوات مساندة للنظامي غير متفق عليها مسبقاً.

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد، رغم تهديد واشنطن باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" وضغوط دولية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا " غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات محتملة من النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.