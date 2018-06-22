قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، إن المسلحين في سوريا أنتجوا الأسلحة الكيميائية باستخدام معدات، مصنوعة في بلدان أوروبا الغربية.

وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر مشترك مع الدفاع الروسية، ان "روسيا مستعدة لتقديم الأدلة حول استخدام المسلحين للمعدات الأوروبية في إنتاج الأسلحة الكيميائية".

وكانت دول غربية اتهمت النظامي بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية مطلع نيسان الماضي. حيث نفت حينها موسكو المعلومات حول قنابل الكلور، التي زعم الغرب أن الجيش النظامي أسقطها على المدينة.

يشار الى انه من المقرر أن يجتمع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع المقبل في لاهاي.

سيريانيوز