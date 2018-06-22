أتاح موقع "فيسبوك" ميزة جديدة تسمح بإضافة اختبارات قصيرة واستطلاعات للرأي والمزيد إلى مقاطع الفيديو المباشرة ومقاطع الفيديو حسب الطلب، في وقت يقوم به عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بتجربة منح جوائز مالية للمشاهدين الذين يجيبون على الأسئلة بشكل صحيح.

وتعد هذه الميزات جزءًا من حملة "فيسبوك" لجعل الموقع أفضل من خلال خفض الاستهلاك السلبى للمحتوى، والذى تقول الشركة إنه ضار برفاهية المستخدمين.

ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، تسمح التحديثات لمنشئي الفيديو بإضافة مجموعة من الخيارات التفاعلية إلى فيديوهاتهم، فبالإضافة إلى الاختبارات والاستطلاعات، يتيح "فيسبوك" للناشرين أيضًا ضم تحديات أو إضافة قواعد ألعاب إلى مقاطع الفيديو المباشرة.

وبين عملاق التواصل الاجتماعي، إن الخيارات متاحة حاليًا فقط للمبدعين والناشرين، وعلى الراغبين في الحصول على هذه المزايا مبكرا تقديم طلبا للحصول عليها.

سيريانيوز