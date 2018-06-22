أعلن تطبيق "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك" وقف دعم ملايين الهواتف الذكية القديمة، ما يترك المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل عبر تطبيق المراسلة الشهير، وأشار إلى أنه سيتوقف في الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS 7 اعتبارًا من 1 شباط 2020.

ونتيجة لذلك، سيضطر مستخدمو التطبيق الذين يستخدمون iPhone 4 أو إصدارًا أقدم، إما إلى الترقية إلى هاتف جديد، أو البحث عن بديل لتطبيق الدردشة الأكثر شيوعًا في العالم.

وحدد "واتساب" نفس الموعد النهائي لمالكي الهواتف الذكية بنظام التشغيل أندرويد الذى يعمل بالإصدار 2.3.7 وأقدم، والمعروف باسم "Gingerbread".

وحذر التطبيق من أن بعض المميزات قد تتوقف عن العمل في أي وقت من الآن وحتى الموعد النهائي في أوائل عام 2020، وفيما يلى قائمة بالهواتف التي ستعانى خلال تلك الفترة ولا تتمكن من دعم واتس آب نهائيًا في 2020.

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

Google Nexus One

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

HTC Wildfire

HTC Wildfire S

Sony Xperia X10

Sony Xperia Arc

سيريانيوز