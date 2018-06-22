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قائمة الهواتف التي سيتوقف "واتساب" عن دعمها بحلول 2020... هل جهازك أحدها!
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علوم وتكنولوجيا
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أعلن
تطبيق "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك" وقف دعم ملايين الهواتف الذكية القديمة، ما يترك
المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل عبر تطبيق المراسلة الشهير،
وأشار إلى أنه سيتوقف في الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS
7 اعتبارًا من 1 شباط 2020.
ونتيجة لذلك، سيضطر مستخدمو التطبيق الذين يستخدمون iPhone
4 أو إصدارًا أقدم، إما إلى الترقية إلى هاتف جديد، أو البحث عن بديل لتطبيق
الدردشة الأكثر شيوعًا في العالم.
وحدد "واتساب" نفس الموعد النهائي لمالكي الهواتف الذكية بنظام التشغيل أندرويد
الذى يعمل بالإصدار 2.3.7 وأقدم، والمعروف باسم "Gingerbread".
وحذر التطبيق من أن بعض المميزات قد تتوقف عن العمل في أي وقت من الآن وحتى الموعد
النهائي في أوائل عام 2020، وفيما يلى قائمة بالهواتف التي ستعانى خلال تلك الفترة
ولا تتمكن من دعم واتس آب نهائيًا في 2020.
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
Google Nexus One
Samsung Galaxy S
HTC Desire HD
HTC Wildfire
HTC Wildfire S
Sony Xperia X10
Sony Xperia Arc
سيريانيوز
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2018-06-22 08:02:06
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