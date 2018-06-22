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فوز متأخر للبرازيل أمام كوستاريكا يعزز حظوظه ببلوغ الدور الثاني لمونديال روسيا
اخبار الرياضة

عزز المنتخب البرازيلي فرصه في الترشح نحو الدور الثاني في مونديال روسيا بفوز صعب 2-0 على نظيره الكوستاريكي الجمعة في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.


 

 

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وأنقذ فيليبي كوتينيو ونيمار منتخب البرازيل من فخ تعادل ثان، بتسجيلهما هدفي الفوز في الوقت الضائع في مرمى كوستاريكا.

وكانت البرازيل تحتاج للفوز بعد تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا (1-1).

 

وانتظر أبطال العالم خمس مرات حتى الوقت بدل الضائع للتمكن من كسر التكتل الدفاعي الكوستاريكي ومهارة حارس مرماه كيلور نافاس، بهدف لكوتينيو (90+1) تبعه هدف ثان لنيمار بعد ست دقائق، ليحقق السيليساو فوزه الأول في المونديال الروسي.

سيريانيوز
2018-06-22 15:45:47
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