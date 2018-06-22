طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين، حيث تم رصد هذه الميزة على نسخة التطبيق التي تحمل الإصدار WhatsApp V.2.18.189، لكنها لم تصل إلى كافة المستخدمين بعد.

ومن أجل إجراء مكالمة فيديو جماعية على "واتساب" اتبع هذه الخطوات:

- افتح تطبيق واتسآب، واذهب إلى الدردشة مع جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.

اضغط على زر الاتصال بالفيديو، والذى يتواجد في أعلى الزاوية اليمنى.

- ابدأ مكالمة فيديو وانتظر أن يقبلها المستخدم الاخر.

- بمجرد أن يتلقى الطرف الآخر المكالمة، سيجد المستخدم خيار لإضافة المزيد من المشاركين للمكالمة، وذلك من خلال أيقونة تتواجد في الزاوية اليمنى العليا.

و يمكن للمستخدمين إضافة طرف واحد للمكالمة في المرة الواحدة من المكالمة الجماعية، أي يحتاج المستخدم للاتصال بشخص ما لإدخاله في المكالمة الجماعية، ثم ينتظر حتى يقوم بالرد على المكالمة، ليتمكن من إدخال شخص أخر بعده وهكذا، مع ملاحظة انه يمكن إضافة حتى 4 أشخاص كحد أقصى أثناء مكالمة الفيديو.

سيريانيوز