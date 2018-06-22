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تسريبات: "انستغرام" يتيح نشر فيديوهات تصل مدتها إلى ساعة كاملة
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علوم وتكنولوجيا
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قالت
تسريبات، إن تطبيق "انستغرام" سيدعم مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى ساعة كاملة،
عبر اطلاق منصة فيديو جديد داخل التطبيق باسم IGTV
أو Instagram
TV لمنافسة "يوتيوب".
وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، سيتم السماح لمستخدمي "إنستغرام" بنشر مقاطع فيديو
رأسية تتراوح مدتها بين 15 ثانية و60 دقيقة، وسيتم إدراج IGTV داخل
علامة التبويبExplore داخل
التطبيق.
وسيتمكن منشئو المحتوى من مشاركة ملفات الفيديو التي تصل إلى 3.6 جيجابايت.
ويزعم مستخدمو إنستغرام أنه من الممكن تضمين روابط إلى مواقع التواصل الاجتماعي
ومواقع الويب ومتاجر التجارة الإلكترونية داخل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وستقوم منصة IGTV الجديدة
بتجميع المقاطع الأكثر شيوعًا لمساعدة المستخدمين في العثور على شيء لمشاهدته.
سيريانيوز
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2018-06-22 08:04:56
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