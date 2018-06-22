أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، أن مجهولين أطلقوا النار على المستشارين العسكريين للتحالف في منطقة التنف الآمنة في سوريا.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن متحدث باسم التحالف الدولي ،قوله أن مجهولين أطلقوا النار على المستشارين العسكريين للتحالف والقوات الموالية له "جيش مغاوير الثورة" في المنطقة الآمنة بالتنف، وأن المستشارين ردا على إطلاق النار ولم تقع إصابات بينهم.

وأضاف أن "مقاتلو جيش مغاوير الثورة ومستشاري التحالف تعرضوا في منقطة منع التصعيد قرب التنف لإطلاق نار من قوى معادية مجهولة، والتي تمركزت مباشرة بعد حدود المنطقة في وقت مبكر من مساء 21 حزيران".

وأشار إلى أن مقاتلو "جيش مغاوير الثورة" ومستشاري التحالف حاولوا وقف إطلاق النار… وردا بفتح النار لحماية أنفسهم. وبعد ذلك أوقفت القوة المعادية إطلاق النار. لا إصابات بين قوات التحالف وشركائهم. يتواصل مسؤولي التحالف مع الزملاء الروس عبر خط تجنب الصدام كي لا تقع أي أخطاء".

وسبق أن أعلنت واشنطن في أيار الماضي، أنها تخشى من إقدام التشكيلات المسلحة الموالية لإيران في سوريا على حصار "التنف"وقصفها"، بحسب صحيفة (واشنطن بوست).

وتقع التنف جنوب سوريا على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الأردنية ، ويوجد فيها القاعدة الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش ".