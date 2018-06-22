أهدى أحمد موسى المنتخب النيجيري الفوز على إيسلندا 2-صفر وأنعش آمال الأرجنتين بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بتسجيل هدفي بلاده الجمعة في فولغوغراد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

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وكان الوضع سيتعقد كثيرا على المنتخب الأرجنتيني وصيف النسخة الماضية وبطل 1978 و1986، في حال فوز إيسلندا بمباراة الجمعة لأنه تعثر أمام الأخيرة في الجولة الأولى (1-1)، ثم سقط قبل 24 ساعة سقوطا ذريعا أمام كرواتيا صفر-3.



لكن فوز نيجيريا الجمعة بهدفي موسى (49 و75)، أشعل المنافسة تماما على البطاقة الثانية بعدما حسمت كرواتيا الأولى بتحقيقها الخميس فوزها الثاني (تغلبت في الأولى على نيجيريا 2-صفر).



وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الحاسمة الثلاثاء، حيث تلتقي الأرجنتين مع نيجيريا وبحاحة للفوز من أجل التأهل، شرط عدم فوز إيسلندا على كرواتيا في التوقيت ذاته، لأنه سيتساوى المنتخبان الأمريكي الجنوبي والأوروبي، المشارك للمرة الأولى في النهائيات، بأربع نقاط لكل منهما، وحينها سيدخل فارق الأهداف لتحديد المتأهل بينهما.