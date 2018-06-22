اقترب السويسري روجيه فيدرر المصنف اول في العالم خطوة اضافية من لقبه العاشر في دورة هاله الالمانية الدولية لكرة المضرب ببلوغه نصف النهائي الجمعة اثر فوزه الصعب على حساب الاسترالي ماتيو ايبدن 7-6 (7-2) و7-5.

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وكان السويسري عانى في مباراته السابقة ايضا وانقذ كرتين لمنافسه الفرنسي بونوا بير قبل ان يحسم المباراة في ثلاث مجموعات.



وهي المباراة الاولى بين فيدرر وايبدن حتى الان.



ويستعد فيدرر المتوج الاسبوع الماضي بدورة شتوتغارت الالمانية ايضا، للدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى، المقررة من 2 الى 15 تموز.



ويلتقي السويسري في نصف النهائي مع الاميركي دنيس كودلا الفائز على الياباني يويتشي سوغيتا 6-2 و7-5.



وكان سوغيتا اخرج النمسوي دومينيك تييم وصيف بطل رولان غاروس الفرنسية من الدور الثاني.