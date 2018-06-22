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تسريبات جديدة تكشف بعض ميزات هاتف Galaxy S10 القادم
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علوم وتكنولوجيا
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تداولت
تسريبات صوراً جديدة لهاتف سامسونج المقبل Galaxy
S10 والتي تظهر أن الهاتف مختلف بشكل كبير عن Galaxy
S9.
ونشر حساب التسريبات الشهير @UniverseIce صورة
حديثة للهاتف الذي يضم شاشة كاملة بدون أي حواف، تشبه Oppo
Find X الذى تم الكشف عنه حديثا، وتستوعب 93.8 ٪ من الواجهة الأمامية
للشاشة.
ويبدو الهاتف الذى يظهر في الصورة بشاشة منحنية بالإضافة إلى زر Bixby،
ومفاتيح الطاقة والحجم.
يشار إلى أن اسم Samsung
Galaxy S10 غير مستخدم في التسريب، ولكن ظهرت كلمة 'Beyond'
التي يعتقد أنها تمثل الاسم الرمزي لـ Galaxy
S10، ولم توضح الصورة أين ستكون الكاميرا الأمامية والمستشعرات أو حتى مكان
البصمة ومكان سماعة الأذن.
سيريانيوز
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2018-06-22 08:06:19
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