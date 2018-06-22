تداولت تسريبات صوراً جديدة لهاتف سامسونج المقبل Galaxy S10 والتي تظهر أن الهاتف مختلف بشكل كبير عن Galaxy S9.

ونشر حساب التسريبات الشهير @UniverseIce صورة حديثة للهاتف الذي يضم شاشة كاملة بدون أي حواف، تشبه Oppo Find X الذى تم الكشف عنه حديثا، وتستوعب 93.8 ٪ من الواجهة الأمامية للشاشة.

ويبدو الهاتف الذى يظهر في الصورة بشاشة منحنية بالإضافة إلى زر Bixby، ومفاتيح الطاقة والحجم.

يشار إلى أن اسم Samsung Galaxy S10 غير مستخدم في التسريب، ولكن ظهرت كلمة 'Beyond' التي يعتقد أنها تمثل الاسم الرمزي لـ Galaxy S10، ولم توضح الصورة أين ستكون الكاميرا الأمامية والمستشعرات أو حتى مكان البصمة ومكان سماعة الأذن.

سيريانيوز