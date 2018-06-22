نفى عضو "هيئة التفاوض" المعارضة جمال سليمان، يوم الجمعة، وجود خلافات داخل هيئة التفاوض السورية حول لائحة ممثليها في لجنة الدستور السوري"، مشيرا إلى "وجود خلافات من نوع آخر".

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وشدد سليمان في تصريحات نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية، على وجود خلافات دولية وإقليمية، قائلا أن "هناك أكثر من طرف إقليمي ودولي يضغط لممارسة دوره في تشكيل اللجنة".

وأضاف "لا توجد خلافات حول الأسماء داخل الهيئة، ولكن الخلافات حول التوقيت، فهناك من يرى ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء اللجنة للحفاظ على مكانة الهيئة، وهناك من يرى أهمية التريث وإجراء المشاورات اللازمة، ولكن لا توجد خلافات حول أسماء أو مرشحين ".

وأشار إلى أن الإعلان عن "قائمة مرشحي الهيئة للجنة الدستورية سيكون خلال أيام عقب اجتماع الهيئة في مدينة الرياض السبت".

وأوضح سليمان، أن "لائحة الأسماء التي ستطرحها الهيئة، ستراعي التوازن بين السياسيين والتقنيين، وستأخذ بالاعتبار أوسع تمثيل ممكن للمجتمع السوري، سواء سياسيا أو اجتماعيا، كما ستراعي تمثيل النساء".

ويأتي ذلك بعد يوم على لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفد هيئة التفاوض في القاهرة، حيث بحث معه تشكيل لجنة الدستور، وإحياء المسار السياسي للأزمة السورية.

وعقد الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (إيران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

كما عقدت قوى معارضة الاثنين لقاءات خارج المقر الأممي من أجل العمل على وضع رؤية مشتركة حول اللجنة الدستورية ولائحة المعارضة للأسماء التي ستكون جزءاً من اللجنة الدستورية.

وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .

وتسلمت الأمم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة أنها تجري بحثها بالعناية.

ويشار إلى أن المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.