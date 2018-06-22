انقطع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة حلب، يوم الجمعة، وذلك نتيجة عطل فني على خط ” 230 ك ف ا ” قرب منطقة خناصر.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير فرع مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية حسام حج اسماعيل قوله أن "العطل الفني الطارئ حدث صباح اليوم على الخط المذكور قرب منطقة خناصر ما أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن حلب".

ولفت حج اسماعيل إلى أن "الورشات الفنية تعمل على إصلاح العطل ومن المتوقع إنجاز الاعمال خلال ساعات قليلة لتتم بعدها إعادة تغذية حلب بالطاقة الكهربائية".

وشهدت كامل محافظة حلب في شباط الماضي, انقطاعا للتيار الكهربائي, بسبب عطل على احد خطوط التغذية الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

وكان سكان حلب يعتمدون على حلولٍ “قسرية” منها اللجوء إلى شراء “أمبيرات” من مولدات كبيرة يملكها التجار، ويبلغ سعر الأمبير الواحد حاليًا نحو 2500 ليرة، وتستهلك العائلة الواحدة ما لا يقل عن أمبير أو اثنين، تبعًا لرغبتها بتشغيل الأدوات الكهربائية في المنزل، كالثلاجة والغسالة وغيرها.

سيريانيوز