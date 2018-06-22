أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الجمعة، رغبة بلادها في المساهمة بإيجاد حل سياسي في سوريا، يسمح بعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت أن "ألمانيا التزمت بتقديم الإغاثة الإنسانية في لبنان"، مؤكدة أن عودة "النازحين السوريين إلى بلادهم لا بد أن تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم".

وعاد في نيسان الماضي نحو 500 نازح سوري من لبنان باتجاه الحدود السورية اللبنانية تمهيداً لعودتهم الى بيت جن ومزارعها في ريف دمشق.

وأضافت ميركل، "ألمانيا التزمت بدعم لبنان ومساعدته، ونريد أن نساعد في الوصول إلى حل سياسي في سوريا لتأمين عودة النازحين".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كشفت مؤخرا ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتضم لبنان اليوم نحو 980 ألف لاجئ سوري، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.

و اعتبرت المستشارة الألمانية ان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيروت وبروكسل، ومؤتمر (سيدر) يقدم أرضية لهذا التعاون ويجب الإيفاء بالإصلاحات الموعودة".

وكانت آخر جولة من المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان عبر الإصلاحات "سيدر" عقدت في نيسان الماضي في باريس بمشاركة 51 دولة ومنظمة دولية، وتعهدت خلاله دول ومنظمات دولية بتقديم مساعدات مالية للبنان تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

سيريانيوز