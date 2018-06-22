قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يوم الجمعة، أنه يوشك على تشكيل حكومة جديدة وسيعقد المزيد من المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وذكرت وكالة (رويترز) أن الحريري قال بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "صرنا كتير قريبين على المعادلة الأخيرة... بقى شوية مشاورات هو موضوع كل فريق سياسي شو الحجم إللي بده ياخده... فإن شاء الله واصلين"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للخطوة.

بدورهم، قال المانحون الأجانب أن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في أيار، يحتاج لتشكيل حكومة سريعا للحفاظ على الثقة وبدء العمل على الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتداعي.

من جهته، حذر وزير المالية علي حسن خليل هذا الأسبوع من أن لبنان لا يحقق إنجازات سريعة بما يكفي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، وقال إنه لم ير تقدما جادا في الأمر.

وكان الحريري عقد اجتماعات مع نواب بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية فيما ظهرت بعض الخلافات بشأن الحقائب الوزارية.

ومن المتوقع، أن تشمل الحكومة الجديدة مثل سابقتها ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية بموجب نظام المحاصصة السياسية.

وتدير حكومة تسيير أعمال شؤون البلاد منذ انتخابات أيار، وحققت جماعة "حزب الله" وحلفاؤها السياسيون أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات.

وكانت ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية أعلنت في أواخر أيار الماضي، أن الرئيس ميشال عون كلف النائب سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية.

يذكر أن عقد التأليف الرئيسية تكمن في حصة كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ومسألة توزير شخصيات من خارج التمثيل النيابي.

سيريانيوز