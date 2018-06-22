اندلع حريق، يوم الجمعة، في أكثر من 163 دونماً من القمح والشعير في سهل الغاب بريف محافظة حماة.

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ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية، عن مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن الرياح الشديدة ساهمت في اشتداد الحريق.

وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده"، مرجحاً أن يكون الحريق "مفتعلاً".

وسبق أن وقعت حوادث اندلاع حرائق في الأعوام الماضية طالت مساحات شاسعة من الغابات و المزارع في أرياف دمشق و الحسكة والساحل السوري ما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة .

ويشار إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق في الغابات و الأراضي الزراعية و الأحراج حرارة الجو المرتفعة في الصيف و المعارك الدائرة بين النظامي و مسلحي المعارضة في بعض تلك المناطق و الإهمال من الأهالي في بعض الحالات.