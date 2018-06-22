قال الرئيس بشار الأسد، ان إجراء حوار مع الولايات المتحدة الآن سيكون مضيعة للوقت.

وقال الاسد في لقاء مع قناة "NTV" الروسية ، ردا على سؤال حول إمكانية اللقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب، إلى أن النقاش او التحدث أو التفاوض مع الخصم أو أي شخص آخر بالطبع هو أمر مثمر.

ولفت الاسد إلى أنه في هذه الحالة، ومنذ مفاوضاتنا الأولى مع الولايات المتحدة سنة 1974، فإننا لم نحقق أي شيء في أي موضوع.

وأكد الأسد أن المشكلة مع الرؤساء الأمريكيين هي أنهم رهائن لدى مجموعات الضغط لديهم، لوسائل الإعلام الرئيسية، للشركات الكبرى، المؤسسات المالية، شركات النفط والأسلحة، إلخ.. وبالتالي يستطيعون قول ما نرغب بسماعه، لكنهم سيفعلون العكس... هذا هو الحال وهو يزداد سوءا وترامب مثال صارخ على ذلك.

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