قالت وكالة سانا ان طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة قامت بعدة غارات على منازل المواطنين في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بسقوط ضحايا ووقوع دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية.

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ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية في القرية الواقعة شمال مدينة البوكمال بأن "قصف طائرات التحالف الدولي استهدف أماكن داخل البلدة منها مجمع الرافع السطام ومفرق السور وبستان سعيد الثابت الهزاع ومنطقة الحصية وتسبب باستشهاد 8 مدنيين على الأقل وجرح آخرين بينهم إصابات حرجة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة".

ولفتت المصادر إلى أن العدوان أوقع دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية مبينة أن العديد من العائلات تركت منازلها في القرية هربا من القصف العنيف لطائرات التحالف الذي كثف اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية للضغط على الأهالي في ريفي دير الزور والحسكة للانضمام إلى مجموعات قسد المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان مصدر عسكري، قال يوم الاثنين، ان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدف موقعاً عسكرياً في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش النظامي، في حين نفى البنتاغون توجيه أي ضربة.

وشن طيران التحالف عدة غارات في الفترة الاخيرة على قرى الحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع ادت الى مقتل وجرح 60 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.