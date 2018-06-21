حقق المنتخب الكرواتي لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون مقابل الخميس، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للمونديال.

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على ملعب "نيجني نوفغورود"، أبدع المنتخب الكرواتي في إعطاء درس للتاريخ لنجوم المدرب خورخي سامباولي، بعد أن هيمنوا على أجواء المباراة بالطول والعرض وسجّلوا ثلاثية كاملة جاءت عن طريق أنته ريبيتش (53) ولوكا مودريتش (80) وإيفان راكيتيتش (90+2).

وضمنت كرواتيا التأهل إلى الدور الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط من فوزين، بينما وضعت الهزيمة القاسية المنتخب الأرجنتيني في موقف حرج حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة.



للمرة الأولى في تاريخه، استطاع المنتخب الكرواتي لكرة القدم التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم بعد انتصار كبير على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد.



وفي المقابل، وضعت تلك الهزيمة القاسية المنتخب الأرجنتيني في وضع حرج، حيث تضاءلت فرص بلوغه إلى الدور الثاني إثر تجمد رصيده عند نقطة واحدة أحزرها من تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره الأيسلندي.



وكانت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، مطالبة بالفوز بعد اكتفائها بالتعادل 1-1 مع أيسلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، لكنها أذلت على يد كرواتيا بثلاثية.



وقدم المنتخب الكرواتي عرضا رائعا وأهدر العديد من الفرص الأخرى للتسجيل مزيد من الأهداف.