فرنسا تبلغ الدور الثاني وتفرض على البيرو توديع مونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

انتزع منتخب فرنسا فوزاً بشق الأنفس 1-0 أمام بيرو وضعه بالدور الثاني لمونديال روسيا 2018، الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويدين المنتخب الفرنسي بفوزه إلى اليافع كيليان مبابي الذي دوّن الهدف الوحيد في الدقيقة 34 وبات أصغر لاعب يسجل هدفاً لفرنسا في بطولة كبرى (كأس العالم، كأس أمم أوروبا) في سن 19 عاماً و183 يوماً.



وغادر منتخب بيرو المنافسات رغم تقديمه لأداء مميز في هذا المونديال.



ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد 6 نقاط فيما يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وأستراليا ثالثة بنقطة واحدة فيما تتذيل بيرو المجموعة بصفر من النقاط. سيريانيوز

2018-06-21 15:48:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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