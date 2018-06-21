روجر فيدرر المصنف أول عالمياً يبلغ ربع نهائي دورة هاله الألمانية اخبار الرياضة شارك

تخطى السويسري روجيه فيدرر المصنف اول في العالم بصعوبة الخميس الفرنسي بونوا بير (78 عالميا)، وبلغ الدور ربع النهائي من دورة هاله الالمانية الدولية لكرة المضرب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وانقذ فيدرر الساعي الى لقب عاشر على اعشاب هاله استعدادا للدفاع عن لقبه في ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطكولات الاربع الكبرى (2 الى 15 تموز)، كرتين كانت كل منهما كفيلة بخسارته وخروجه من الدور الثاني لينهي المباراة بشوط فاصل 6-3 و3-6 و7-6 (9-7).



ويلتقي حامل اللقب السويسري في الدور المقبل مع الاسترالي ماثيو ايبدن (مصنف 60 في العالم) الذي تغلب على الالماني المخضرم فيليب كوالشرايبر (مصنف 24) 4-6 و6-1 و6-2.



وفي مباراة ثالثة، فاز الكرواتي بورنا كوريتش على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2، وسيواجه في ربع النهائي الفائز من مباراة الايطالي أندرياس سيبي والالماني فلوريان ماير. سيريانيوز

2018-06-21 15:34:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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