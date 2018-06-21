دعا رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري، يوم الخميس، المجتمع الدولي الى التحرك لوقف الحملة العسكرية التي يشنها الجيش النظامي على جنوب سوريا.

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وقال الحريري، في تغريدات عبر صفحته (تويتر)، ان " النظام السوري يجدد قصفه وأعماله العسكرية على مناطق جنوب سوريا ،مرتكبا جرائم جديدة أدت إلى ارتقاء قتلى وجرح مدنيين وموجات نزوح كبيرة طالت عددا من قرى ومدن درعا أمام صمت دولي مريب".

واعتبر الحريري أن استمرار الصمت الدولي يعتبر بمثابة "اعطاء ضوء أخضر للنظام لارتكاب المزيد من المجازر".

واشار الحريري الى ان "هيئة التفاوض" تدين الأعمال العسكرية الوحشية التي يقوم بها النظام، مدعوما من قبل روسيا وايران، وتؤكد أنها تشكل خرقا واضحا وصريحا لاتفاقية خفض التصعيد،,وتدعو الدول الضامنة والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الحملة العسكرية فورا" .

وكان نصر الحريري اعلن في وقت سابق، ان الاستعدادات العسكرية للجيش النظامي في جنوب سوريا يؤكد سعي النظام لعرقلة العملية السياسية في سوريا، و عزمه خرق اتفاقيات خفض التصعيد والإمعان في الحل العسكري .

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بريف درعا بجنوب غرب البلاد، وسط حركة نزوح واسعة ، وذلك بعد تهديد واشنطن النظام السوري باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.