سقط ضحايا، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء في مدينة السويداء.

وذكرت وكالة الأنباء (سانا) ان "عددا من القذائف الصاروخية سقطت على الأحياء السكنية في مدينة السويداء، تسببت بارتقاء قتيلين وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة".

واشارت الوكالة الى ان القذائف مصدرها "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا".

وجاء ذلك عقب ساعات على سقوط قذائف على قرية جبا شمال شرق مدينة القنيطرة ومنطقة البانوراما على الأطراف الشمالية لمدينة درعا بجنوب غرب البلاد.

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بجنوب غرب البلاد، في حين ترد المعارضة باستهداف احياء تابعة للنظامي كالسويداء والقنيطرة ودرعا بالقذائف.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

سيريانيوز