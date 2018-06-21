لقي ستة اشخاص مصرعهم واصيب 29 اخرون يوم الخميس، جراء عدة انفجارات وقعت بالقرب من فتدق الكارلتون في الجهة الجنوبية لمدينة ادلب.

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ونقلت وسائل اعلام عن مصادر لم تسمها، قولها ان 6 أشخاص قتلوا بينهم أجانب، وأصيب 29 آخرين في حصيلة أولية، موضحة ان الانفجارات نجمت عن سلسلة من العبوات الناسفة التي تم لصقها أسفل عدد من السيارات المركونة بالقرب من مبنى الفندق، ويعتقد أنها تستهدف مقرا عسكريا لتنظيم "هيئة تحرير الشام".

وأضافت المصادر أنه تفجير العبوات تم بشكل متزامن عن طريق أجهزة تحكم عن بعد.

وذكرت المصادر ان "هيئة تحرير الشام" قامت بضرب طوق أمني في المنطقة.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

ويتجاوز عدد السكان في إدلب 2.65 مليون نسمة، بينهم 1.16 مليون مهجر داخليًا، بحسب إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.