قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، إن مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية سيبدأون في الانسحاب من منطقة منبج بدءاً من الرابع من تموز القادم.

وأضاف أوغلو خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) أن "خارطة الطريق الخاصة في منبج التي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل".

ويأتي الحديث عن موعد بدء انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج شمال سوريا، بعد استعدادات استغرقت شهرا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن "وحدات حماية الشعب" بدأت الانسحاب من منبج بريف حلب إلى شرقي الفرات.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت في 18 حزيران الجاري، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمال سوريا.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

سيريانيوز