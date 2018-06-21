أعلن قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، يوم الأربعاء، عن مطالب تم التقدم بها، لإعادة فتح المنفذ الحدودي مع سوريا غرب محافظة الأنبار بين قضاء القائم العراقي ومدينة البوكمال السورية.

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واوضح جديان، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، "توجهنا بمطلب بكتب رسمية إلى الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار، وعن طريقها إلى الحكومة المركزية، لغرض الإسراع في فتح المنفذ الحدودي بين قضاء القائم "غربي المحافظة"، والجانب السوري".

واشار الى "اهمية المنفذ الحيوي بهدف النشاط التجاري بين البلدين، ولرفع اقتصاد العراق بشكل عام، والقائم بشكل خاص".

وكان وزير الخارجية العراقي تسلم، في وقت سابق من الشهر الجاري،رسالة من نظيره السوري وليد المعلم بشأن تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودي بين البلدين .

ولايزال المنفذ مغلقا بالكامل، حتى الآن بعد استعادته من تنظيم "داعش" ، في مطلع تشرين الثاني العام الماضي، ولا يوجد أي تبادل تجاري، أو دخول وخروج للمسافرين بين البلدين عبره.