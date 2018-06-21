أفادت وكالة الأنباء (سانا)، يوم الخميس، بوقوع معارك بين الجيش النظامي وتنظيم "جبهة النصرة" في محيط مدينة البعث بالقنيطرة في جنوبي غربي سوريا.

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واشارت الوكالة الى ان "المعارك اسفرت عن احباط الجيش النظامي محاولة تسلل "جبهة النصرة" من اتجاه قرية الحميدية على عدد من النقاط العسكرية بمحيط مدينة البعث".

ولفتت الوكالة إلى "فرار فلول المجموعات الارهابية باتجاه قرية الحميدية والثغور المجاورة بعد أن سحبوا قتلاهم ومصابيهم".

وجاء ذلك في وقت تعرضت قرية جبا شمال شرق مدينة القنيطرة لسقوط قذائف هاون.

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد، وذلك بعد تهديد واشنطن النظام السوري باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.