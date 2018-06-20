أصدرت محكمة استرالية، قراراً بتغريم شركة "أبل" بمبلغ 9 مليون دورلار استرالي 6.7 مليون دولار امريكي)، اثر اداعاءات ضد الشركة بالتعدي على حقوق المستهلك.

وكان عملاء شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، قد اشتكوا إلى لجنة حماية المستهلك الأسترالية (ACCC) بعد أن قام تحديث نظام التشغيل الخاص بأبل بتعطيل أجهزتهم في قضية عالمية تعرف باسم "error 53"، وأخبرت شركة "أبل" المستخدمين أنهم لم يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض إذا تم إصلاح أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم من قبل طرف آخر بعيدا عن الشركة.

وقدمت هيئة حماية المستهلك الأمر دعوى إلى المحكمة الفيدرالية في العام الماضي ضد شركة "أبل"، وقالت سارة كورت وهى مفوضة اللجنة في بيان "إذا كان هناك خطأ في المنتجات فإنه يحق قانونا للزبائن إصلاحه أو استبداله بموجب قانون المستهلك الأسترالي".

واعترفت شركة Apple بتضليل 275 عميلًا أستراليًا على الأقل بشأن هذه المسألة في الفترة من شباط 2015 إلى شباط 2016، من قِبل موظفي متجرها الأسترالي ومكالمات هاتفية لخدمة العملاء.

سيريانيوز