نالت شركة "موتورولا" براءة اختراع جديدة لهاتف ذكى قابل للطى مع "مفصلة حرارية"، والتي يمكنها تسخين جزء الشاشة، مما يحافظ عليها ويمنعها من التلف.

وقال موقع GSM الهندي، انه باستخدام هذا التصميم، يمكن أن توفر موتورولا هاتفًا ذكيًا مرنًا بتقنية OLED والذى يمكن طيه للداخل والخارج، كما يمكن للهاتف أن يحتوى على أكثر من مفصلة واحدة وذلك لسهولة طيه بشكل أكثر دقة وسهولة للمستخدمين.

وكانت شركة "موتورولا" قدمت طلب براءة الاختراع في 2016، وهى تعتمد على تكنولوجيا ذكية للغاية، حيث يوجد بها مستشعر درجة حرارة يعمل حتى إذا كان الهاتف مطفأ أو عندما يكون مطويا، فإذا أصبحت درجة الحرارة منخفضة للغاية، فإن الشاشة تبدأ في التشوه، لذا فإن "المفصل" يسخن حتى يصححها تلقائيًا.

وتستبعد التقارير أن تنتج "موتورولا" في القريب هاتفاً يدعم براءة الاختراع الجديدة، والتي لا تتواجد في أي من هواتف الشركة.

سيريانيوز