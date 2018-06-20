كشف تقرير جديد أن باحثين من شركة "فيسبوك" يعملون الآن على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد (AI) يمكنه أن يجعل العيون المغلقة تبدو مفتوحة بشكل مقنع داخل الصور، التي يشاركها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية.

وبين موقع TOI الهندي، انه يمكن للنظام الجديد أن يكون مستخدمًا من قبل عدد كبير من المستخدمين كأداة فعالة لاستبدال العيون المغلقة بأخرى مفتوحة يصعب الوصول إليها مرة أخرى.

وفي ورقة بحثية، كشف باحثي "فيسبوك" عن نظام Generative Adversarial Network أو ما يعرف اختصارا بـ GAN، وهى في الأساس نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على تعلم الآلة، حيث يعتمد على البيانات الخاصة بالأشخاص المستهدفين عندما يبقون اعينهم مفتوحة، ليتعلم نظام GAN الشكل والوضعية التي يجب أن تكون عليها عين المستخدم عندما تكون مفتوحة في المواقع المختلفة، حيث وجد الباحثون أن هذا النظام يوفر نتائج مذهلة.

وعندما تم تجربتها على بعض المستخدمين، اعتقد البعض أنه تم التقاط الصور حين كانت أعين المستخدمين مفتوحة، وهو عكس ماحدث.

سيريانيوز