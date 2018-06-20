طورت شركة "غوغل" نظام ذكاء اصطناعي جديد، قادر على التنبؤ بموعد خروج المرضى من المستشفيات، حيث من المتوقع أن يتمكن مستقبلاً من التنبؤ بموعد الوفاة.

وقالت الشركة ان النظام دقيق بنسبة 95% في التنبؤ بما إذا كان مرضى المستشفيات سيخرجون بعد 24 ساعة أم لا.

ويتوقع باحثون أن هذا النظام سيكون في المستقبل قادر بالتنبؤ بموعد الوفاة، ولإجراء التنبؤات يستخدم البرنامج بيانات مثل عرق المريض، والعمر، والجنس، والتشخيصات السابقة، ونتائج المختبر، والعلامات الحيوية.

و يعمل النظام الجديد على بيانات حديثة لم يتم تحليلها من قبل، مثل ملاحظات الطبيب في ملفات الـPDF وغيرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي الجديد من "غوغل" التنبؤ بالمدة المحتملة للإقامة في المستشفى.

ورغم حداثة النظام، إلا أن الشركة تعتقد أنه يمكن أن يتم استخدامه في التنبؤ بعدد واسع من الأشياء المهمة خلال السنوات المقبلة.

وقال موقع cnet الأمريكي، تم تطوير الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع زملاء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وطب ستانفورد، وجامعة شيكاغو للطب.

وحصلت "غوغل" من أجل اختبار النظام، على بيانات غير محددة من 216221 من البالغين، مع أكثر من 46 مليار نقطة بيانات، ويدعى الباحثون أن أكبر فائدة هي قدرة النظام على استخدام جميع أنواع البيانات.

سيريانيوز