كشفت صحيفة (الشرق الأوسط)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن ضغوطات أمريكية وإسرائيلية تمارس على روسيا من اجل العمل على إبعاد مقاتلين إيرانيين عن هضبة الجولان المحتلة.

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وأشارت المصادر الى ان "الأيام الأخيرة شهدت ضغوطاً من تل أبيب وواشنطن على موسكو لتعمل على إبعاد المقاتلين الايرانيين إلى ما وراء دمشق".

وتتناول المحادثات الروسية - الإسرائيلية، بحسب المصادر، "عمق الوجود الإيراني ونطاقه، إضافة إلى عدم مشاركة إيران و«حزب الله» في ترتيبات انتشار قوات النظام، واحتمالات إبعاد معارضين إلى ريف إدلب، وفتح معبر نصيب مع الأردن، وتسيير دوريات للشرطة الروسية ونقاط مراقبة تضمن التنفيذ".

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وشنت اسرائيل في الفترة الاخيرة سلسلة غارات على اهداف قالت انها استهدفت مواقع عسكرية ايرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون.