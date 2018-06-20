خطف منتخب أوروغواي فوزاً على حساب نظيره السعودي بهدف نظيف الأربعاء على ملعب "روستوف آرينا" في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

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سجل هدف المباراة لويس سواريز في الدقيقة 23 في لقاءه المئوي مع أوروجواي دولياً ليصعد "السيلستي" رسمياً إلى دور الستة عشر ويلحق بمنتخب روسيا محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف.



وودع المنتخب السعودي كأس العالم بهذه الهزيمة بعدما تجمد رصيده بلا نقاط ولحق به رسمياً منتخب مصر الذي خسر آخر بصيص أمل له بعد خسارة الأخضر ليحتل الفراعنة المركز الثالث بلا نقاط ثم السعودية الرابع بفارق الأهداف.



ورغم الهزيمة إلا أن المنتخب السعودي مع مديره الفني الإسباني خوان بيتزي ظهر بشكل مغاير عما كان عليه في مباراة روسيا خلال لقاء الافتتاح وخسره بخماسية وقدم الأخضر عرضاً جيداً خاصة في الشوط الأول إلا أن خبرة لاعبي أوروجواي حسمت الفوز.

وباتت المباراة بين روسيا والأوروغواي في المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لتحديد صاحب المركز الأول، بينما يخوض منتخب مصر وشقيقه السعودي مباراة لاكتساب النقاط لا أكثر.



وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها أوروغواي بأول مباراتين لها في كأس العالم منذ مونديال 1954.