وضع المهاجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال على مشارف الدور ثمن النهائي والمغرب خارج نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا، بقيادته أبطال أوروبا الى الفوز على "أسود الاطلس" 1-صفر الاربعاء في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

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وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.



وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد أربعة أهداف بعد ثلاثيته في مرمى اسبانيا في الجولة الاولى (3-3)، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.



كما انفرد المنتخب البرتغالي بصدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة من مباراته الاخيرة امام ايران في الجولة الثالثة لبلوغ الدور الثاني للمرة الاولى منذ 2010 في جنوب افريقيا والثالثة في تاريخه (بعد 2006)، فيما فقد "أسود الأطلس" الأمل بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل، قبل مباراتهم الأخيرة ضد اسبانيا الاثنين والتي باتت تحصيل حاصل.

وبات المنتخب المغربي أول فريق يودع رسميا مونديال 2018، ومهما كانت نتيجة المباراة مع إسبانيا لن يتمكن المغربيون من التأهل للدور المقبل إذ أنهم لم يتمكنوا من تسجيل أي نقطة في جولتين.

وأذاقت البرتغال جارها المغرب مرارة الكأس التي شرَبه منها قبل 32 عاما عندما تغلب عليها 3-1 في الجولة الثالثة الاخيرة لمونديال 1986 وأطاح بها من الدور الاول في طريقه البلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة.



وبات أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أول لاعب برتغالي يهز الشباك بالرأس والقدمين اليمنى واليسرى في نسخة واحدة منذ جوزيه توريس في مونديال 1966، عندما حلت بلاده ثالثة في افضل نتيجة لها في العرس العالمي.