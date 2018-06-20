أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، ان الدول الضامنة للهدنة (تركيا – إيران- روسيا) أكدت للموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السعي لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

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واوضح بيان صادر عن الوزارة، نشرته وكالة (انترفاكس)، ان وفود الدول الثلاث الضامنة لـ"عملية أستانا"، المشاركة في المشاورات مع دي ميستورا، بحثوا "تشكيل ومعايير أداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضاف البيان أن دي ميستورا "قدر عاليا تلقيه قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية عن حكومة الجمهورية العربية السورية".

وعقد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

وحدد المشاركون في المشاورات، بحسب البيان، "الخطوات اللاحقة لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن باعتبارها عاملا هاما للمضي قدما في طريق التسوية السلمية للأزمة السورية ".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف اعلن، يوم الثلاثاء، أن تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية سيتم بأية حال من الأحوال.

وعقدت قوى معارضة الاثنين لقاءات خارج المقر الأممي من أجل العمل على وضع رؤية مشتركة حول اللجنة الدستورية ولائحة المعارضة للاسماء التي ستكون جزءاً من اللجنة الدستورية.

وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .

وتسلمت الامم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وتم تكليف دي ميستورا لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.