أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، أن قواتها بدأت بتسيير دورية ثانية في منطقة منبج بريف محافظة حلب، بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن مصادر تركية قولها ان "عربات مصفحة تابعة للجيش التركي دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج".

وبالتزامن مع تسيير القوات التركية للدورية الثانية، بدأت وحدات من القوات الأميركية أيضاً بتسيير دوريات مقابل منطقة الدادات التي توجد فيها قواعد أمريكية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، أن "وحدات حماية الشعب" بدأت الانسحاب من منبج بريف حلب إلى شرقي الفرات.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت في 18 الشهر الجاري، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمال سوريا.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.