أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أنها لا تستبعد دخول شرطة عسكرية روسية إلى منطقة جنوب سوريا عند الحاجة.

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وقال ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة القاعدة على (فيسبوك)، إن "هنالك أعدادا كبيرة من المسلحين، بمن فيهم عناصر تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" لا يزالون ينشطون في منطقة وقف التصعيد في جنوب سوريا".

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بريف درعا بجنوب غرب البلاد، وذلك بعد تهديد واشنطن النظام السوري باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.