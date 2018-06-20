أعلنت وزارة الأوقاف أن السعودية تواصل منع السوريين من أداء فريضة الحج للسنة السابعة على التوالي.

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ونفى مصدر في الوزارة، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أي "إشاعات حول السماح لهذا العام للسوريين لأداء مناسك الحج".

وأوضح المصدر أنه "يتم توقيع اتفاقية مع وزارة الحج السعودية للسماح للسوريين لأداء مناسك الحج، إلا أن هذا لم يتم إلى الآن على الرغم من أن الشهر القادم سيبدأ بعض الدول الإسلامية بتسيير الحجاج".

واشار المصدر الى "انخفاض طلبات الحج من نحو 70 إلى 25 ألفاً نتيجة منع السوريين من أداء هذه الفريضة التي تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام".

وشدد المصدر على ان " الوزارة اتخذت كل الإجراءات المطلوبة منها بما في ذلك أنها راسلت منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الماضية، إلا أنه لم تجب عن المراسلات".

وتوقف موسم الحج للسوريين في الداخل في الأعوام الماضية، حيث عزت مصادر رسمية ذلك إلى رفض وزارة الحج في السعودية إبرام اتفاقية الحج في مواعيدها كما هو متبع في كل عام.

وكانت لجنة الحج السورية المعارضة وقعت عقدا مع السعودية مؤخرا، والذي يسمح لـ 18 ألف حاج سوري بالحج خلال الموسم 2018 .

وهناك الكثير من السوريين الذين يؤدون فريضة الحج في الأعوام الأخيرة عن طريق "الائتلاف الوطني"، حيث يتم توقيع اتفاقية الحج بين وزارة الحج السعودية ولجنة الحج العليا التابعة للائتلاف.