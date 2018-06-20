حقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الإيراني 1-صفر الأربعاء في قازان ضمن منافسات الجولة الثانية، لكنه حقق المطلوب وعزز حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم عن المجموعة الثانية.

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وتعادل أبطال العالم 2010 في مباراتهم الأولى مع البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 3-3، وتمكنوا بعد مواجهة صعبة اليوم مع تكتل دفاعي إيراني، من تحقيق أول فوز لهم في المونديال بهدف "محظوظ" لدييغو كوستا بعدما ارتدت الكرة من ركبته الى الشباك خلال محاولة تشتيت ايرانية (54)، ليسجل هدفه الثالث في مباراتين.



وتصدر المنتخب الاسباني المجموعة باربع نقاط وبفارق نقاط اللعب النظيف عن البرتغال التي تغلبت الأربعاء ايضا على المغرب بالنتيجة ذاتها، وأقصت ممثل أفريقيا من المنافسة قبل جولة على نهاية دور المجموعات.



وفي المقابل، تجمد رصيد ايران عند ثلاث نقاط نالتها من فوزها على المغرب بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله عزيز بوحدوز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الجولة الأولى الجمعة.



وستكون الجولة الثالثة الأخيرة المقررة الاثنين المقبل حاسمة لتحديد هوية المتأهلين عن المجموعة، حيث تتواجه ايران، الطامحة بالتأهل الى ثمن النهائي للمرة الأولى في خامس مشاركة لها، مع البرتغال في سارانسك، واسبانيا مع المغرب في كالينينغراد.